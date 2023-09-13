Нацкомиссия предлагает законопроект для разблокирования средств инвесторов Freedom Finance

Что предлагают

Комиссия разработала проект изменений в законодательство в сотрудничестве с НБУ, Нацдепозитарием, Расчетным центром и МРГ при КМУ.

«Немедленное аннулирование лицензии, о котором так громко призывали Комиссию, не решит проблему, а лишь усугубит. Поскольку профессиональный участник перестанет отчитываться перед регулятором и государство потеряет контроль над ситуацией в целом», — заверили в комиссии.

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При этом подчеркнули, что законопроект не изменяет порядок применения санкций к юридическому лицу и не влияет на государственную санкционную политику.

Напомним

9 ноября 2022 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приостановила действие лицензий ООО «Фридом Финанс Украина».