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13 сентября 2023, 18:18 Читати українською

Нацкомиссия предлагает законопроект для разблокирования средств инвесторов Freedom Finance

НКЦБФР подготовила законопроект, призванный разрешить ситуацию вокруг компании Фридом Финанс. Документ вносит изменения в три закона — о санкциях, о депозитарной системе и о рынках капитала, комиссия уже отправила его на рассмотрение народным депутатам. Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

НКЦБФР подготовила законопроект, призванный разрешить ситуацию вокруг компании Фридом Финанс.

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Что предлагают

Комиссия разработала проект изменений в законодательство в сотрудничестве с НБУ, Нацдепозитарием, Расчетным центром и МРГ при КМУ.

«Немедленное аннулирование лицензии, о котором так громко призывали Комиссию, не решит проблему, а лишь усугубит. Поскольку профессиональный участник перестанет отчитываться перед регулятором и государство потеряет контроль над ситуацией в целом», — заверили в комиссии.

Читайте также: Нацкомиссия приостановила действие лицензий инвесткомпании Freedom finance в Украине

При этом подчеркнули, что законопроект не изменяет порядок применения санкций к юридическому лицу и не влияет на государственную санкционную политику.

Напомним

9 ноября 2022 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приостановила действие лицензий ООО «Фридом Финанс Украина».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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AlexZerg
AlexZerg
13 сентября 2023, 18:59
#
Який № цього законопроекту?
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