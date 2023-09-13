Курс валют на вечер 13 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро добавило 2 копейки в покупке и 2 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 13 сентября Закрытие 13 сентября Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,26/39,65 39,28/39,67 2/2

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,65−38,20 грн. Евро покупают за 40,50 грн., а продают за 41,25 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,20, евро — 41,00−41,15 грн.

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