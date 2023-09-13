Нацбанк аннулировал лицензию СК «Каштан»

Нацбанк аннулировал ЧАО « СК «Каштан» (ЕГРПОУ 32071894) все лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Такое решение Правление Нацбанка приняло 12 сентября 2023 года.

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Что известно

Национальным банком в июле этого года проведена внеплановая инспекционная проверка указанной страховой компании. По результатам инспектирования установлено повторное нарушение лицензионных условий — страховщик не соблюдает обязательные нормативы.

Напомним

13 августа 2021 г. к ЧАО «СК «Каштан» уже была применена мера влияния за аналогичные нарушения лицензионных условий.

Выявление факта повторного нарушения поставщиком финансовых услуг лицензионных условий является основанием для принятия решения об аннулировании лицензии. Это предусмотрено требованиями законодательства Украины, в частности, статьей 381 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг».

Решение об аннулировании лицензий вступает в силу 13 сентября 2023 года.