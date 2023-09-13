Цены на АЗС: Большие сети повысили цены на бензин и дизтопливо

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Как изменились цены

В частности, на ОККО и WOG бензины марки А-95, А-95-премиум и дизельное топливо подорожали на 1 грн/л: А-95 и ДТ — до 55,99 грн/л, «пятерка» с улучшенными показателями качества — до 57,99 грн/л.

Все виды горючего добавили гривну также и в сети АЗК SOCAR — А-95 и дизтопливо подорожали до 57,99 грн/л, А-95+ — до 59,99 грн/л.

На станциях остальных сетей обычная «пятерка» прибавила в цене 0,2−1,5 грн/л — до 50−52 грн/л. А-95+ подорожал на 34 копейки — до 50,43 грн/л, дизтопливо — на 20−70 копеек, до 49,10−53,49 грн/л.