ЕЦБ прогнозирует более 3% инфляцию в еврозоне в следующем году

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидает, что инфляция в еврозоне в следующем году останется выше 3%, что усугубляет аргументы в пользу десятого подряд повышения процентной ставки. Об этом сообщает Reuters.

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Прогнозы ЕЦБ

Отмечается, что квартальные прогнозы ЕЦБ, которые должны быть представлены в Совете управляющих, предполагают, что в 2024 году инфляция превысит 3%, что противоречит ожиданиям относительно небольшого снижения ставки.

«Обновленный прогноз на 2024 год значительно превышает целевой показатель центрального банка в 2% и будет выше июньского прогноза в 3%. Он также выше 2,7%, которые прогнозировало опрос экономистов», — говорится в сообщении.

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Кроме того, ухудшение прогнозов на 2024 год добавляет аргументы в пользу повышения ставки, поскольку они подтверждают опасения, что снизить инфляцию может быть труднее, чем считалось ранее.