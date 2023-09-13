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13 сентября 2023, 14:16 Читати українською

Эстония закрыла въезд для автомобилей на российских номерах

С 10 часов утра 13 сентября Эстония запретила въезд в страну автотранспорта с номерами российской федерации, поскольку он подпадает под действие санкций. Об этом сообщает ERR.

С 10 часов утра 13 сентября Эстония запретила въезд в страну автотранспорта с номерами российской федерации, поскольку он подпадает под действие санкций.

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Таким образом Эстония выполняет опубликованные Еврокомиссией 8 сентября новые рекомендации по применению санкций, согласно которым странам ЕС запрещается впускать на свою территорию частные автомобили с российскими номерами.

«Цель санкций против России одна — заставить страну-агрессора отступить к своим границам. Поскольку Еврокомиссия только что дала разъяснения относительно действующих санкций, а Эстония считает необходимым использовать все возможности для повышения цены российской агрессии, мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций», — сказал министр внутренних дел Лаури Ляенеметс.

Запрет на въезд моторных транспортных средств действует независимо от того, на каком основании владелец или пользователь находится в Эстонии или Европейском Союзе.

Транспортным средствам с номерными знаками России разрешается выехать из Эстонии через внешнюю границу или пересечь внутренние границы Европейского союза.

В случае прибытия в пограничный пункт транспортного средства с российскими номерами Налогово-таможенный департамент проведет соответствующие процедуры. Пользователь или владелец автотранспорта должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал решение, оперативно принятое эстонскими МВД и Минфином, единственно верным. «Уже завтра (14 сентября) я подниму в правительстве вопрос, что делать с машинами с уже находящимися здесь российскими номерами», — сказал Цахкна.

Источник: Минфин
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