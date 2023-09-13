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13 сентября 2023, 13:51 Читати українською

Тарифы на электроэнергию для бизнеса останутся без изменений до весны

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила постановление, согласно которому предельные цены на электроэнергию на рынках «на сутки вперед» (РДН), внутрисуточном рынке (ВДР) и балансирующем рынке (БР) будут оставаться на действующем уровне на период с 4 октября 2023 по 4 апреля 2024 года. Об этом пишет Бизнес Цензор.

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила постановление, согласно которому предельные цены на электроэнергию на рынках «на сутки вперед» (РДН), внутрисуточном рынке (ВДР) и балансирующем рынке (БР) будут оставаться на действующем уровне на период с 4 октября 2023 по 4 апреля 2024 года.
Фото:depositphotos

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Как планируют изменить тарифы

Максимальные предельные цены на электроэнергию предполагается установить на РДН и ВДР в период с 23:00 до 7:00 на уровне 3000 грн за МВт-час, с 7:00 до 19:00 — 5600 грн за МВт-час и с 19:00 до 23:00 (пиковая нагрузка) — 7200 грн за МВт-ч, что соответствует действующим ценовым ограничениям (price caps).

Минимальные предельные цены на РДН и ВДР планируется установить на уровне 10 грн за МВт-час.

На балансирующем рынке регулятор планирует зафиксировать максимальную предельную цену на уровне 125% цены РДН и минимальную — на уровне 0,01 грн за МВт-час.

«Мы входим фактически в регуляторную процедуру. Согласно предоставленным нам материалам АО „Оператор рынка“ и НЭК „Укрэнерго“ зафиксированы высокие колебания цены на рынке, и мы начинаем регуляторную процедуру», — пояснил глава Нацкомиссии Константин Ущаповский.

Источник: Минфин
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