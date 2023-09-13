Дания предоставит Украине пакет военной помощи стоимостью 5,8 млрд датских крон ($830 млн). Об этом сообщило Министерство обороны Дании, пишет The Guardian.
Дания предоставит Украине $830 миллионов военной помощи
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Что включает в себя помощь Дании
Помощь будет включать танки и боеприпасы к ним, боевые машины пехоты, зенитные пушки.
Предполагается, что из общей суммы 4,3 млрд крон будет выделено в этом году, 1,4 млрд крон — в следующем, 2024 году и 52 млн крон — в 2025 году.
Как отмечается, это 12 и самый большой пакет помощи, который Дания предоставляет Украине за время полномасштабного вторжения России.
«За более чем полтора года войны мы почти исчерпали запасы в области обороны. Поэтому сейчас рассматриваем более целенаправленные совместные закупки и международное сотрудничество, адаптированное к потребностям Украины здесь и сейчас», — сказал министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.
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