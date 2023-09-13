Новый сервис Новой почты в Польше: как отправить из почтомата

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 сентября 2023, 13:10 Читати українською

Новый сервис Новой почты в Польше: как отправить из почтомата

Новая почта расширяет возможности отправки из Польши в Украину. Теперь документы и посылки весом до 25 кг можно отправить по почтомату Inpost. Также отправить можно из отделения Nova Post или вызовом курьера по адресу. Об этом говорится в сообщении компании.

Новая почта расширяет возможности отправки из Польши в Украину.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как отправить посылку

Отправляя из почтомата InPost можно выбрать любой по всей стране. Услуга доступна 24/7, клиенты могут оформить доставку в отделение, почтомат Новой почты или по адресу. Срок доставки в Украину из почтомата — 3 дня.

Как отправить посылку из Польши в Украину по почтомату InРost:

  • Самостоятельно упаковывайте отправку в коробку.
  • Оформите накладную на отправку в мобильном приложении Nova Post, на сайте или в личном кабинете.
  • Оплатите отправку онлайн и получите код доступа к ячейке почтомата через SMS, на электронную почту или в приложении Nova Post. Обратите внимание, что код доступа универсален и открывает вам доступ к любому почтомату при наличии свободных ячеек.
  • Выберите удобный для вас почтомат InRost на карте.
  • Подойдите к почтомату и введите код доступа на экране почтомата. Или можно отсканировать QR код из приложения Nova Post. Все подсказки будут на экране почтомата.
  • Положите посылку в ячейку почтомата, когда она откроется. После загрузки обязательно закройте ячейку.
  • Посылку через почтомат можно отправить в течение 72 часов после оплаты. Если вы передумали отправлять и не загрузили ее в ячейку, в течение следующих 14 дней вам будут автоматически возвращены средства на карту.

Стоимость доставки

Стоимость доставки из почтоматов такая же, как и из отделения Nova Post в Польше:

  • документы (8*38*64 см) — 40 PLN
  • посылка до 2 кг (8*38*64 см) — 45 PLN
  • посылка до 10 кг (19*38*64 см) — 65 PLN
  • посылка до 25 кг (41*38*64 см) — 90 PLN

До 30 сентября каждый, кто оформит накладную через мобильное приложение Nova Post для доставки по почтомату, получит скидку -10% на доставку в Украину.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Bely и 31 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами