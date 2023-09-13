Новый сервис Новой почты в Польше: как отправить из почтомата

Новая почта расширяет возможности отправки из Польши в Украину. Теперь документы и посылки весом до 25 кг можно отправить по почтомату Inpost. Также отправить можно из отделения Nova Post или вызовом курьера по адресу. Об этом говорится в сообщении компании.

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Как отправить посылку

Отправляя из почтомата InPost можно выбрать любой по всей стране. Услуга доступна 24/7, клиенты могут оформить доставку в отделение, почтомат Новой почты или по адресу. Срок доставки в Украину из почтомата — 3 дня.

Как отправить посылку из Польши в Украину по почтомату InРost:

Самостоятельно упаковывайте отправку в коробку.

Оформите накладную на отправку в мобильном приложении Nova Post, на сайте или в личном кабинете.

Оплатите отправку онлайн и получите код доступа к ячейке почтомата через SMS, на электронную почту или в приложении Nova Post. Обратите внимание, что код доступа универсален и открывает вам доступ к любому почтомату при наличии свободных ячеек.

Выберите удобный для вас почтомат InRost на карте.

Подойдите к почтомату и введите код доступа на экране почтомата. Или можно отсканировать QR код из приложения Nova Post. Все подсказки будут на экране почтомата.

Положите посылку в ячейку почтомата, когда она откроется. После загрузки обязательно закройте ячейку.

Посылку через почтомат можно отправить в течение 72 часов после оплаты. Если вы передумали отправлять и не загрузили ее в ячейку, в течение следующих 14 дней вам будут автоматически возвращены средства на карту.

Стоимость доставки

Стоимость доставки из почтоматов такая же, как и из отделения Nova Post в Польше:

документы (8*38*64 см) — 40 PLN

посылка до 2 кг (8*38*64 см) — 45 PLN

посылка до 10 кг (19*38*64 см) — 65 PLN

посылка до 25 кг (41*38*64 см) — 90 PLN

До 30 сентября каждый, кто оформит накладную через мобильное приложение Nova Post для доставки по почтомату, получит скидку -10% на доставку в Украину.