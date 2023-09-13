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13 сентября 2023, 12:44 Читати українською

Банку Кредит Днепр снова подтвержден кредитный рейтинг на уровне uaААА

РА «Стандарт-Рейтинг» подтвердило АО «Банк Кредит Днепр» долгосрочный кредитный рейтинг на уровне uaААА (высокая кредитоспособность) по национальной шкале.

Как сообщается в релизе агентства, в первом полугодии 2023 года Банк Кредит Днепр на 12,79% увеличило объемы кредитного портфеля и на 16,13% нарастило средства физических лиц. При этом Банк поддерживал существенную долю ликвидных инструментов в портфеле активов, что оправдано, учитывая имеющиеся макроэкономические риски.

В частности, по состоянию на начало второго полугодия 2023 г. 65,46% активов Банка были представлены ликвидными инструментами, которые характеризуются низким уровнем кредитного риска, а именно: денежными средствами, ОВГЗ и депозитными сертификатами НБУ.

Агентство отмечает, что на начало сентября 2023 года и на протяжении всего периода анализа Банк Кредит Днепр на очень высоком уровне поддерживал показатели нормативов капитала (Н1, Н2 и Н3) и нормативов ликвидности (NSFR, LCRвв и LCRов).

Банк Кредит Днепр входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и согласно классификации Национального банка относится к группе банков с частным капиталом. По результатам деятельности на 01.09.23 Банк Кредит Днепр продемонстрировал прибыль в размере 259 млн грн. По состоянию на 01.09.2023 активы Банка составили 18 467 млн ​​грн. Кредитный портфель — 4 492 млн грн, портфель средств клиентов достиг 16 140 млн грн. Регулятивный капитал — 1 745 млн грн.

Источник: Минфин
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