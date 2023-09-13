Банку Кредит Днепр снова подтвержден кредитный рейтинг на уровне uaААА

Как сообщается в релизе агентства, в первом полугодии 2023 года Банк Кредит Днепр на 12,79% увеличило объемы кредитного портфеля и на 16,13% нарастило средства физических лиц. При этом Банк поддерживал существенную долю ликвидных инструментов в портфеле активов, что оправдано, учитывая имеющиеся макроэкономические риски.

В частности, по состоянию на начало второго полугодия 2023 г. 65,46% активов Банка были представлены ликвидными инструментами, которые характеризуются низким уровнем кредитного риска, а именно: денежными средствами, ОВГЗ и депозитными сертификатами НБУ.

Агентство отмечает, что на начало сентября 2023 года и на протяжении всего периода анализа Банк Кредит Днепр на очень высоком уровне поддерживал показатели нормативов капитала (Н1, Н2 и Н3) и нормативов ликвидности (NSFR, LCRвв и LCRов).