​​Рынки снижаются из-за опасений роста инфляции в США на фоне увеличения нефтяных цен: что нужно знать утром

Американские индексы снизились во вторник

S&P 500 потерял 0,6%, высокотехнологичный Nasdaq — 1%, а индекс Dow Jones снизился на 0,1%.

Участники рынка обеспокоены растущими ценами на нефть, которые могут повлиять на возобновление роста инфляции в США.

Среди основных американских фондовых индексов лидером падения во вторник оказался Nasdaq. Это произошло на фоне снижения стоимости акций Oracle (-13%) и Apple (1,8%).

Капитализация Oracle снизилась на фоне слабых прогнозов, а также падения доходов от облачных технологий в последнем квартале. Акции Apple упали после презентации новых моделей iPhone и Apple Watch, а также сообщений о том, что китайская компания Huawei Technologies повысила план поставок смартфонов серии Mate во втором полугодии 2023 года на 20%.

Рынки Азии снижаются вслед за Уолл-стрит

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,4%, японский Nikkei упал на 0,4%, южнокорейский Kospi сократился на 0,2%, сингапурский STI подешевел на 0,1%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,9% и 0,2% соответственно.

Инвесторы в Азии сохраняют сдержанный настрой в преддверии данных по инфляции в США, а также после выхода слабых экономических показателей Японии и Южной Кореи.

Цены на нефть достигли новых максимумов с начала года

По итогам вчерашних торгов фьючерсы на Brent выросли на 1,5%, до $92,06 за баррель, а контракты на WTI увеличились на 1,8%, до $88,84. С начала года Brent и WTI выросли на 7,1% и 10,7% соответственно.

Последний рост нефтяных цен связан с оптимистичным ежемесячным отчетом ОПЕК, в котором прогнозируется устойчивый рост мирового спроса на нефть в 2023 и 2024 годах, поскольку экономики крупнейших стран мира оказались сильнее, чем ожидалось. В ОПЕК прогнозируют, что спрос на нефть в следующем году вырастет на 2,25 млн баррелей в сутки.

Между тем аналитики также связывают вчерашний рост нефтяных цен с наводнением в Ливии, которое, по прогнозам, временно нарушит экспорт нефти из страны. По данным ОПЕК, в августе в Ливии добывалось около 1 млн баррелей нефти в день.

Bank of America: рынок недвижимости Китая находится на вершине глобального кредитного риска

Согласно последнему глобальному опросу Bank of America, доля управляющих фондами, обеспокоенных жилищным сектором Китая, в сентябре выросла до 33% по сравнению с 15% в прошлом месяце.

Коммерческая недвижимость в США и ЕС, которая в августовском опросе имела самый высокий кредитный риск, опустилась на второе место.

Растущие проблемы китайских застройщиков, которые изо всех сил пытаются договориться с кредиторами о продлении выплат по своим долгам, а также падающий объем продаж жилья в крупнейших городах Китая вызывают главные опасения у участников рынка.

Кроме того, почти 60% участников опроса Bank of America считают, что дальнейшая поддержка сектора недвижимости со стороны властей Китая будет иметь ограниченный характер, а 15% респондентов вообще не заметили каких-либо мер фискального стимулирования.

В целом тема «избегать Китая» стала одной из основных среди опрошенных управляющих фондами, пишут стратеги из Bank of America.

Никто из опрошенных теперь не ожидает сильного экономического роста Китая на горизонте 12 месяцев. Пессимизм стал даже хуже того, который наблюдался во время строгих ограничений в стране, связанных с COVID-19, замечает Bloomberg.