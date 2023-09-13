За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 590 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 270350 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 12 сентября: 590 российских оккупантов, 16 танков и 5 БПЛА
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Потери врага
- личного состава / personnel — около/ about 270350 (+590) человек / persons,
- танков / tanks — 4584 (+16) ед,
- боевых бронированных машин / APV — 8792 (+14) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems — 5902 (+30) ед,
- РСЗО / MLRS — 766 (+2) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 517 (+2) ед,
- самолетов / aircraft — 315 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 4650 (+5),
- крылатые ракеты / cruise missiles — 1455 (+0),
- корабли /катера/warships/boats — 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 8444 (+31) ед,
- специальная техника / special equipment — 884 (+3).
Источник: Минфин
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