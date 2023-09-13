Кабмин предлагает увеличить оборонные расходы в этом году на 328,5 миллиарда

12 сентября Правительство одобрило проект закона «О внесении изменений в закон «О Госбюджете -2023» по финансовому обеспечению сектора безопасности и обороны и решению первоочередных вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Что известно

Документом предлагается увеличить расходы госбюджета на 328,5 млрд грн, в том числе общего фонда — на 322,5 млрд грн, специального — на 6 млрд грн.

Куда направят средства

За общим фондом на сектор безопасности и обороны предусмотрено дополнительно направить 302,6 млрд грн:

211 млрд — Министерству обороны

79,2 млрд — МВД

0,6 млрд — администрации Госспецсвязи

4,2 млрд — Службе безопасности Украины

4,4 млрд — Минстратегпрому

2,5 млрд — ГУР Минобороны

0,5 млрд — Службе внешней разведки

0,2 млрд — Управлению государственной охраны.

Остальные средства потратят для финансирования социальных программ, в том числе 16,5 млрд грн получит Минсоцполитики для поддержки внутренне перемещенных лиц, «поскольку помощь на проживание ВПЛ получают более 2 млн человек и их количество постоянно увеличивается».

За счет чего увеличат финансирование

сокращение расходов общего фонда с учетом предложений главных распорядителей средств госбюджета на 11,4 млрд грн, в том числе учтена экономия средств по объему платежей по обслуживанию государственного долга на 10,7 млрд грн;

рост доходов на 26,1 млрд грн (общий фонд — 20,1 млрд грн, специальный фонд — 6 млрд грн — за счет увеличения поступлений в рамках программ бюджетной поддержки ЕС).

Также предусмотрено увеличение объема государственных заимствований общего фонда на 298,8 млрд грн. Львиная доля этого ресурса — почти 208 млрд грн — поддержка от США в объеме $3,3 млрд. Дополнительно запланированы внутренние заимствования более чем в 91 млрд грн.

Кроме того, законопроектом предусмотрено финансирование (в объеме 350 млн грн) бюджетной программы Минэнерго для поддержки субъектов предпринимательства топливно-энергетического комплекса.

Проект о внесении изменений зарегистрирован в ВР под номером № 10038.