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13 сентября 2023, 8:54 Читати українською

Нацкомиссия обновила лицензионные условия деятельности на рынках капитала

НКЦБФР одобрила решение, предусматривающее внесение изменений в структуру собственности юридического лица, намеревающегося получить лицензию (лицензии) на осуществление профессиональной деятельности на рынках капитала и/или организованных товарных рынках. Об этом идет речь на сайте регулятора.

НКЦБФР одобрила решение, предусматривающее внесение изменений в структуру собственности юридического лица, намеревающегося получить лицензию (лицензии) на осуществление профессиональной деятельности на рынках капитала и/или организованных товарных рынках.
Фото:depositphotos

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Что известно

Ранее структура собственности юридического лица считалась непрозрачной, если в любой цепи владения долей (акциями) этого лица был корпоративный инвестиционный фонд, являющийся собственником доли (акций) в уставном капитале компании по управлению активами.

Теперь, согласно решению регулятора, в случае наличия на дату вступления в силу этого решения в структуре собственности лицензиата в любой цепи владение долей (акциями) корпоративного инвестиционного фонда, который является собственником доли (акций) в уставном капитале компании по управлению активами, требование установленная ранее, к такому лицензиату не применяется.

Однако, как уточняется, увеличение объема такой части (акций) запрещено.

«Данное решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования на официальном вебсайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку», — отметили в Нацкомиссии.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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