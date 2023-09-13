Нацкомиссия обновила лицензионные условия деятельности на рынках капитала

Что известно

Ранее структура собственности юридического лица считалась непрозрачной, если в любой цепи владения долей (акциями) этого лица был корпоративный инвестиционный фонд, являющийся собственником доли (акций) в уставном капитале компании по управлению активами.

Теперь, согласно решению регулятора, в случае наличия на дату вступления в силу этого решения в структуре собственности лицензиата в любой цепи владение долей (акциями) корпоративного инвестиционного фонда, который является собственником доли (акций) в уставном капитале компании по управлению активами, требование установленная ранее, к такому лицензиату не применяется.

Однако, как уточняется, увеличение объема такой части (акций) запрещено.

«Данное решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования на официальном вебсайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку», — отметили в Нацкомиссии.