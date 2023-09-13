13 сентября курс европейской валюты не изменился. НБУ установил официальный курс на уровне 39,19 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс валют: НБУ оставил евро без изменений
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Валютный рынок
12 сентября НБУ установил официальный курс на уровне 39,19 гривны за евро. К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 6 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.
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Источник: Минфин
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