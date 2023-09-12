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12 сентября 2023, 18:16 Читати українською

Что сделает НБУ с курсом. Инфляция 40%. Когда заработает зерновое соглашение (видео)

В этом видео Алексей Козырев и Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист говорят о: инфляции, отпуске курса, о продолжении зернового соглашения, кто сдерживает наше зерно и какие перспективы.

  • Будут ли отпускать курс?
  • Какая будет инфляция? На сколько выросли цены
  • На сколько снизят учетную ставку
  • Продление зерновой сделки
  • Какие объемы зерна могут отгрузить
  • Роль Турции в зерновом вопросе
  • Сможет ли Европа перетащить страны Африки на свою сторону
  • Кто ограничивает наше зерно и что будет дальше.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 сентября 2023, 18:59
#
«Что сделает НБУ с курсом»

Ничего.
Как был 36,5686 грн/$,
таким и останется после
заседания Правления НБУ
по монетарной политике 14 сентября…
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
12 сентября 2023, 20:27
#
На курсе любит играть Сорос со своими соросятами. Он когда-то Британию чуть по миру не пустил и не только её. Его бизнес запрещён во многих странах. Гнать его в шею с нашей страны вместе с его фондом и лоховской брокерской компанией.
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