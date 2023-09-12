В этом видео Алексей Козырев и Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист говорят о: инфляции, отпуске курса, о продолжении зернового соглашения, кто сдерживает наше зерно и какие перспективы.
Что сделает НБУ с курсом. Инфляция 40%. Когда заработает зерновое соглашение (видео)
- Будут ли отпускать курс?
- Какая будет инфляция? На сколько выросли цены
- На сколько снизят учетную ставку
- Продление зерновой сделки
- Какие объемы зерна могут отгрузить
- Роль Турции в зерновом вопросе
- Сможет ли Европа перетащить страны Африки на свою сторону
- Кто ограничивает наше зерно и что будет дальше.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Ничего.
Как был 36,5686 грн/$,
таким и останется после
заседания Правления НБУ
по монетарной политике 14 сентября…