Что сделает НБУ с курсом. Инфляция 40%. Когда заработает зерновое соглашение (видео)

В этом видео Алексей Козырев и Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист говорят о: инфляции, отпуске курса, о продолжении зернового соглашения, кто сдерживает наше зерно и какие перспективы.