Цена на газ, тепло и горячую воду до конца отопительного сезона не изменится — Шмыгаль

В Украине цена на газ, тепло, горячую воду до конца отопительного сезона останется без изменений. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства, сообщает Укринформ.

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Что будет с ценами

«Цена на газ, тепло, горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона. Мы продолжили действие ПСО на рынке природного газа, по которому поставщики тепла получат от Нафтогаза объемы голубого топлива по фиксированной цене — 7,4 грн/м3. Это льготная цена, которая позволит не повышать тарифы», — сказал Шмыгаль.

По его словам, продолжается заключение договоров между Нафтогазом и предприятиями теплокоммунэнерго. Около 600 производителей тепла уже подали заявки, с большинством основных предприятий договоры поставки подписаны.