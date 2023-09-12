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12 сентября 2023, 19:10 Читати українською

Цена на газ, тепло и горячую воду до конца отопительного сезона не изменится — Шмыгаль

В Украине цена на газ, тепло, горячую воду до конца отопительного сезона останется без изменений. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства, сообщает Укринформ.

В Украине цена на газ, тепло, горячую воду до конца отопительного сезона останется без изменений.

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Что будет с ценами

«Цена на газ, тепло, горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона. Мы продолжили действие ПСО на рынке природного газа, по которому поставщики тепла получат от Нафтогаза объемы голубого топлива по фиксированной цене — 7,4 грн/м3. Это льготная цена, которая позволит не повышать тарифы», — сказал Шмыгаль.

По его словам, продолжается заключение договоров между Нафтогазом и предприятиями теплокоммунэнерго. Около 600 производителей тепла уже подали заявки, с большинством основных предприятий договоры поставки подписаны.

В целом, правительство Украины и государства-союзники направили на восстановление и защиту энергетики $2,3 млрд, подчеркнул Премьер-министр.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
StarFighter27
StarFighter27
12 сентября 2023, 19:58
#
Грош цена Вашим обещаниям
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
12 сентября 2023, 20:29
#
Так я тебе и поверил бородатое ч-м-о. На свет тоже обещали не подымать. Подняли бабки спёрли ничего не сделали скоро начнутся отключения.
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