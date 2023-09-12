К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 6 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 12 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 12 сентября
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Закрытие 12 сентября
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,25/39,64
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39,19/39,57
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6/7
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,55−38,20 грн. Евро покупают за 40,45 грн., а продают за 41,15 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,06−38,12, евро — 40,90−41,00 грн.
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Источник: Минфин
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