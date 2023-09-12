Курс валют на вечер 12 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 6 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 12 сентября Закрытие 12 сентября Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,25/39,64 39,19/39,57 6/7

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,55−38,20 грн. Евро покупают за 40,45 грн., а продают за 41,15 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,06−38,12, евро — 40,90−41,00 грн.

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