Евросоюз не будет продолжать наложенные после полномасштабного вторжения в Украину санкции против трех российских бизнесменов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два европейских дипломатических источника.
Евросоюз снимет санкции с трех российских бизнесменов — Reuters
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Кого исключат из списка
Речь идет о российском олигархе, владельце группы «ЕСН» Григории Березкине, миллиардере и бывшем владельце группы «Нортгаз» Фархаде Ахмедове и экс-директоре крупнейшего российского маркетплейса Ozon Александре Шульгине.
ЕС нуждается в единогласии всех 27 стран-членов блока для продления действия санкций, истекающего 15 сентября, на следующие полгода.
Источник: Минфин
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