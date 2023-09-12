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12 сентября 2023, 16:30 Читати українською

Таможенники с начала года выявили нарушений на 6,7 миллиарда гривен

В течение января — августа 2023 г. работники Государственной таможенной службы выявили нарушение таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на 6,7 млрд грн. Об этом сообщает Гостаможслужба.

В течение января — августа 2023 г.
Фото: agropolit.com

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Нарушения на таможне

«В течение января-августа 2023 года выявлено 8110 нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму свыше 6,7 млрд грн (стоимостной показатель увеличился почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)», — говорится в сообщении.

По данным таможенников, в общей сложности были изъяты предметы правонарушений на сумму почти 559 млн грн. В частности, промышленных товаров — на 398 млн грн, продовольственных — на 58 млн грн, валюты — на 66 млн грн, транспортных средств — на 37 млн грн.

Непосредственно таможнями рассмотрено 2269 дел о нарушении таможенных правил.

Применены административные взыскания в виде штрафа на сумму 81,6 млн грн, из которых взыскано в госбюджет 48 млн грн.

На рассмотрение в суд передано 4451 дело о нарушении таможенных правил на 2 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму свыше 1,5 млрд грн (конфискация — 800 млн грн, штрафы — 718 млн грн).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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