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12 сентября 2023, 15:53 Читати українською

российский Сбербанк перейдет на китайские банкоматы

российский Сбербанк начнет пополнять свой парк банкоматов китайскими моделями в рамках очередного обновления. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, передают российские СМИ.

российский Сбербанк начнет пополнять свой парк банкоматов китайскими моделями в рамках очередного обновления.

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Что известно

Процесс замены банкоматов начнется уже в 2024 году и охватит от 10% до 15% устройств.

Китайские банкоматы заинтересовались банком в начале 2023 года. Тогда Сбербанк запустил пилотный проект, проверяя работоспособность банкоматов с операционной системой на базе Linux. Пилот завершился успешно, и одна из компаний-участниц была признана соответствующей стандартам. Сбербанк не называет этот бренд.

До апреля в Сбербанке оставалось менее 5% американских банкоматов, и банк планирует полностью избавиться от них в ближайшие два-три года.

Ранее на рынке банкоматов в россии доминировали международные корпорации NCR и Diebold Nixdorf, Hyosung TNS, GRG Banking и OKI Electric Industry.

Однако после начала войны в Украине NCR и Diebold Nixdorf объявили о прекращении своей деятельности в России, что очень изменило ситуацию на рынке: к 2022 году на эти компании приходилось 60% банкоматов в стране.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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AlexZerg
AlexZerg
12 сентября 2023, 16:27
#
«Китайські банкомати зацікавилися банком на початку 2023 року» вони живі чи що?)
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