Система управления противодействием коррупции НБУ соответствует международному стандарту ISO 37001:2016. Такое решение по итогам успешного внешнего аудита системы, проведение которого инициировал НБУ в начале 2023 года, принял центральный офис MSECB MANAGEMENT SYSTEMS INC.
Нацбанк получил сертификат соответствия стандарту противодействия коррупции
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Национальный банк получил соответствующий сертификат со сроком действия три года. В то же время, НБУ обязался ежегодно подтверждать осуществленную сертификацию в течение надзорного аудита.
«Получение сертификата — это результат системной работы команды центробанка и свидетельство значительного внимания, которое регулятор уделяет вопросам предотвращения коррупции и соблюдения принципов антикоррупционной этики», — отметили в пресс-службе регулятора.
Проведение сертификационного аудита НБУ состоялось при поддержке проекта USAID «Реформирование финансового сектора».
Источник: Минфин
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