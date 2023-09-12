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12 сентября 2023, 15:21 Читати українською

Нацбанк получил сертификат соответствия стандарту противодействия коррупции

Система управления противодействием коррупции НБУ соответствует международному стандарту ISO 37001:2016. Такое решение по итогам успешного внешнего аудита системы, проведение которого инициировал НБУ в начале 2023 года, принял центральный офис MSECB MANAGEMENT SYSTEMS INC.

Система управления противодействием коррупции НБУ соответствует международному стандарту ISO 37001:2016.

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Национальный банк получил соответствующий сертификат со сроком действия три года. В то же время, НБУ обязался ежегодно подтверждать осуществленную сертификацию в течение надзорного аудита.

«Получение сертификата — это результат системной работы команды центробанка и свидетельство значительного внимания, которое регулятор уделяет вопросам предотвращения коррупции и соблюдения принципов антикоррупционной этики», — отметили в пресс-службе регулятора.

Проведение сертификационного аудита НБУ состоялось при поддержке проекта USAID «Реформирование финансового сектора».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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