Нацбанк получил сертификат соответствия стандарту противодействия коррупции

Национальный банк получил соответствующий сертификат со сроком действия три года. В то же время, НБУ обязался ежегодно подтверждать осуществленную сертификацию в течение надзорного аудита.

«Получение сертификата — это результат системной работы команды центробанка и свидетельство значительного внимания, которое регулятор уделяет вопросам предотвращения коррупции и соблюдения принципов антикоррупционной этики», — отметили в пресс-службе регулятора.

Проведение сертификационного аудита НБУ состоялось при поддержке проекта USAID «Реформирование финансового сектора».