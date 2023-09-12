Нацбанк исключил из реестра семь небанков

У кого отозвали лицензию

Так, НБУ отозвал лицензию на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключил из реестра КС «Самопомощь» на основании ее собственного заявления. Компания имела лицензию на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, а именно на предоставление средств в ссуду, в том числе на условиях финансового кредита.

Из Государственного реестра финансовых учреждений также исключены:

ПО «Малыш и компания» — «Ломбард»;

ООО «ФК «Риальта»;

ООО «Финансовая компания «Стратег»;

ООО «Финод»;

ООО «ФК «№ 1»;

ООО «ФК «Кищак Груп».

Первые пять компаний исключены из госреестра в связи с принятием Нацбанком решений об отзыве всех лицензий/последней из имеющихся у поставщиков финансовых услуг лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. ООО «ФК «Кищак Групп» — в связи с отсутствием в течение трех месяцев подряд лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 8 сентября 2023 года.