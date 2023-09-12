Национальный банк аннулировал лицензию кредитному союзу «Самопомощь» и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений семь компаний. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Нацбанк исключил из реестра семь небанков
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У кого отозвали лицензию
Так, НБУ отозвал лицензию на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключил из реестра КС «Самопомощь» на основании ее собственного заявления. Компания имела лицензию на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, а именно на предоставление средств в ссуду, в том числе на условиях финансового кредита.
Из Государственного реестра финансовых учреждений также исключены:
- ПО «Малыш и компания» — «Ломбард»;
- ООО «ФК «Риальта»;
- ООО «Финансовая компания «Стратег»;
- ООО «Финод»;
- ООО «ФК «№ 1»;
- ООО «ФК «Кищак Груп».
Первые пять компаний исключены из госреестра в связи с принятием Нацбанком решений об отзыве всех лицензий/последней из имеющихся у поставщиков финансовых услуг лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. ООО «ФК «Кищак Групп» — в связи с отсутствием в течение трех месяцев подряд лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.
Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 8 сентября 2023 года.
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