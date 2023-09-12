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12 сентября 2023, 11:52 Читати українською

Модемы для Apple и прогноз Goldman Sachs по фондовому рынку: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: depositphotos.com

Фондовые индексы США выросли в понедельник

S&P 500 прибавил 0,7%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,1%, а индекс Dow Jones — 0,3%.

Все из-за роста акций Tesla (+10%) и бумаг представителей американского потребительского сектора. Оптимизм участников рынка также был связан с комментариями министра финансов США Джанет Йеллен относительно того, что страна, вероятно, избежит рецессии, а инфляция продолжит снижаться.

Между тем рост акций Tesla произошел после того, как аналитики из Morgan Stanley заявили, что суперкомпьютер компании под названием Dojo может увеличить рыночную капитализацию производителя электромобилей на $500 млрд за счет более быстрого внедрения в отрасль роботакси.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,1%, японский Nikkei прибавил 0,8%, южнокорейский Kospi упал на 0,5%, сингапурский STI подешевел на 0,2%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng практически не изменились.

Инвесторы в регионе сохраняют сдержанный настрой в преддверии ключевых данных по инфляции в США, а также решения Европейского центрального банка по процентной ставке.

Qualcomm продолжит поставлять Apple модемы 5G до 2026 года

Ранее аналитики с Уолл-Стрит и представители самой компании заявляли, что Apple начнет использовать модемы 5G собственной разработки уже с 2024 года.

Между тем, по оценкам UBS, около 21% выручки Qualcomm в 2022 финансовом году пришлось на продажу комплектующих для Apple.

Ожидается, что сегодня Apple анонсирует новые iPhone 15, которые также будут использовать модемы Qualcomm.

В понедельник на новостях о продолжении продаж модемов 5G для iPhone до 2026 года бумаги Qualcomm выросли почти на 4%.

Goldman Sachs: в конце года индекс S&P 500 будет находиться на уровне 4 500 пунктов

Аналитики из американского инвестбанка прогнозируют, что широкий индекс акций Америки до конца года вырастет примерно еще на 1%.

При этом в ближайшие месяцы эксперты ожидают высокой рыночной волатильности на фоне возможного замедления роста ВВП США из-за списания студенческих кредитов, а также воздействия высоких процентных ставок на ипотечное кредитование.

Кроме этого, в Goldman Sachs предостерегли, что инфляция, вероятно, снова начнет расти, прежде чем продолжить тенденцию к снижению.

Тем не менее аналитики прогнозируют, что в дальнейшем устойчивый рост прибыли американских компаний поднимет индекс S&P 500 до 4 700 пунктов (+6%) на горизонте следующих 12 месяцев.

Между тем с начала года S&P 500 вырос примерно на 16%, а высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 32% на фоне ралли в акциях технологических компаний.

Источник: Минфин
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