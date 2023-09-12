За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 550 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 269 760 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 11 сентября: 550 российских оккупантов, 8 танков и 17 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 269760 (+550) человек,
- танков — 4568 (+8) ед,
- боевых бронированных машин 8778 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 5872 (+33) ед,
- РСЗО — 764 (+4) ед,
- средства ПВО — 515 (+3) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4645 (+17),
- крылатые ракеты — 1455 (+0),
- корабли /катера — 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8413 (+43) ед,
- специальная техника — 881 (+4).
Источник: Минфин
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