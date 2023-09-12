Фонд гарантирования продает активы банков-банкротов на 12,8 миллиарда гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на этой неделе выставляет на продажу активы 9 банков на общую сумму 12,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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Продажа активов

«В течение текущей недели (11 — 15 сентября 2023) запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 12 784,6 млн грн», — говорится в сообщении.

Из них на сумму 12 178,7 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, на 591,7 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 14,2 млн грн.