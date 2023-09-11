Курс валют на вечер 11 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 1 копейку в покупке и не изменилось в продаже.

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Валюта Открытие 11 сентября Закрытие 11 сентября Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,26/39,64 39,27/39,64 1 /0

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,55−38,10 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,99−38,03, евро — 40,81−40,95 грн.

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