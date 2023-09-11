К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 1 копейку в покупке и не изменилось в продаже.
Курс валют на вечер 11 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 11 сентября
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Закрытие 11 сентября
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,26/39,64
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39,27/39,64
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1 /0
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,55−38,10 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,10 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,99−38,03, евро — 40,81−40,95 грн.
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Источник: Минфин
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