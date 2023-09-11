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11 сентября 2023, 19:04 Читати українською

С начала года аграрии получили 414 миллионов грантовой помощи

В этом году 107 хозяйств получили государственную помощь на сумму 414 млн гривен на развитие садов и теплиц. Об этом говорится в сообщении Минагрополитики.

В этом году 107 хозяйств получили государственную помощь на сумму 414 млн гривен на развитие садов и теплиц.

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Сколько выдано кредитов

Более 10 миллионов гривен выплатили еще 4 агропредприятиям в рамках правительственной грантовой программы поддержки малого и среднего бизнеса. Деньги будут направлены на развитие садоводства, ягодничества, виноградарства.

В частности, на сады выплачено 335 млн грн 91 хозяйству. Еще 16 выплачено 79,2 млн гривен — на теплице.

С начала действия программы выплачено 463,2 млн гривен 116 субъектам хозяйствования. В частности, почти 370 млн гривен получили 98 хозяйств на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства и 93,2 млн гривен — 18 предпринимателей на теплице.

Полностью в этом году выплатили гранты 84 хозяйствам.

Напомним

Правительственная грантовая программа действует с 1 июля 2022 г. и предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса. Среди ее преимуществ — возможность для каждого желающего создать или развивать собственный бизнес по направлениям «Свое дело», «Свой сад», «Своя теплица», «Новый уровень».

Гранты предоставляются в размере не более 70% стоимости проекта, но не более 10 млн гривен. Заявитель должен профинансировать собственными или кредитными средствами не менее 30% от стоимости проекта. Обязательным условием есть трудоустройство нужного количества работников.

Для садов — от 5 до 10 постоянных и 125−425 сезонных рабочих в зависимости от наименования насаждений. Для теплиц — не менее 14 человек на один гектар.

Источник: Минфин
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