Tesla разрабатывает суперкомпьютер Dojo. Капитализация компании может возрасти на $600 млрд

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 сентября 2023, 16:42 Читати українською

Tesla разрабатывает суперкомпьютер Dojo. Капитализация компании может возрасти на $600 млрд

Суперкомпьютер Dojo компании Tesla может привести к скачку рыночной стоимости автопроизводителя почти на $600 млрд за счет стимулирования внедрения роботокси и его программных услуг, пишет Reuters со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.

Суперкомпьютер Dojo компании Tesla может привести к скачку рыночной стоимости автопроизводителя почти на $600 млрд за счет стимулирования внедрения роботокси и его программных услуг, пишет Reuters со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноПроизводитель электромобилей в июле приступил к разработке суперкомпьютера, используемого для обучения моделей искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Производитель электромобилей в июле приступил к разработке суперкомпьютера, используемого для обучения моделей искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей. Tesla планирует потратить более $1 млрд на Dojo в течение следующего года.

Dojo может открыть новые доступные рынки, которые «выходят далеко за рамки продаж автомобилей по фиксированной цене», заявили аналитики Morgan Stanley.

Брокерская компания с Уолл-стрит повысила рекомендацию по акциям Tesla и сделала их «лучшим выбором», заменив акции Ferrari, зарегистрированные в США. Акции Tesla выросли почти на 5,7% до $262,63 на премаркете.

Morgan Stanley повысил целевой показатель по акциям Tesla на 12−18 месяцев на 60%, до $400, — самого высокого показателя среди брокерских компаний Уолл-стрит согласно данным LSEG — что, по его оценкам, даст производителю электромобилей рыночную капитализацию около $1,39 трлн. .

Для сравнения, его текущая рыночная стоимость составляет около $789 млрд. после того, как в пятницу, 8 сентября, акции закрылись на уровне $248,5.

Ожидается, что Dojo принесет наибольшую выгоду в области программного обеспечения и услуг. Morgan Stanley повысил оценку доходов от бизнеса сетевых услуг Tesla до $335 млрд в 2040 году с $157 млрд ранее.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 23 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами