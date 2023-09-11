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11 сентября 2023, 14:59 Читати українською

Еврокомиссия ухудшила прогноз роста экономики еврозоны

Европейская комиссия спрогнозировала в понедельник, что в этом и следующем году экономика еврозоны будет расти медленнее, чем ожидалось. Об этом сообщает «Европейская правда», ознакомившись с прогнозом Комиссии.

Европейская комиссия спрогнозировала в понедельник, что в этом и следующем году экономика еврозоны будет расти медленнее, чем ожидалось.
Фото: depositphotos

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Экономика еврозоны

В своих промежуточных прогнозах по валовому внутреннему продукту и инфляции в пяти крупнейших экономиках еврозоны Комиссия заявила, что ВВП еврозоны вырастет на 0,8% в 2023 году и на 1,3% в 2024 году. Предыдущие прогнозы, сделанные в мае, предполагали рост на 1,1% и 1,6% соответственно.

«Слабость внутреннего спроса, в частности потребления, показывает, что высокие потребительские цены на большинство все еще растущих товаров и услуг наносят значительный ущерб, чем ожидали в весеннем прогнозе», — заявили в Еврокомиссии.

«Это происходит, несмотря на снижение цен на энергоносители и чрезвычайно мощный рынок труда, на котором наблюдают рекордно низкий уровень безработицы, постоянное расширение занятости и рост заработной платы», — говорится в сообщении.

Комиссия прогнозирует потребительскую инфляцию в еврозоне на уровне 5,6% в 2023 году и 2,9% в 2024 году, что значительно превышает цель Европейского центрального банка в 2,0%.

Экономика Германии, крупнейшая в Европе, в этом году сократится на 0,4%, прогнозирует Еврокомиссия, пересмотрев прогноз роста на 0,2% с мая. В следующем году рост в Германии также будет меньше — 1,1% вместо ожидавшихся ранее 1,4%.

Источник: Минфин
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