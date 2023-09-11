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11 сентября 2023, 13:59 Читати українською

Украина ожидает $3,3 миллиарда от США в 2023 году и $12-14 миллиардов в 2024 году

Министерство финансов Украины надеется на принятие промежуточного бюджета США в ближайшее время и получение до конца текущего года еще $3,3 млрд для покрытия дефицита украинского госбюджета. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, пишет «Интерфакс-Украина».

Министерство финансов Украины надеется на принятие промежуточного бюджета США в ближайшее время и получение до конца текущего года еще $3,3 млрд для покрытия дефицита украинского госбюджета.
Фото: depositphotos

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Помощь США

В кулуарах встречи Европейской Бизнес Ассоциации «EBA Global Outlook: Новая экономика Украины» в Киеве в понедельник он отметил, что в 2024 году Минфин хотел бы получить от США финансирование госбюджета на уровне этого года.

«Не меньше, чем в этом году: где-то от $12 млрд до $14 млрд. Это то, что мы разрабатываем», — сказал министр.

Однако, по его словам, пока сохраняется много неопределенности в этом вопросе.

«Надеемся, что как и в 2023 году, так и в 2024 году США будут вместе с нами», — подытожил Марченко, выступая перед ассоциацией.

Он вновь отметил, что расходы госбюджета-2024 будут не ниже, чем в этом году, в том числе на оборону, а значит, и внешнее финансирование необходимо на уровне, не ниже этого года — $42 млрд.

Глава Минфина напомнил, что кроме США речь идет о помощи со стороны ЕС, МВФ, а также отдельных стран — Японии, Канады, Великобритании, возможно, Норвегии.

«Все это дает нам право сказать, что потенциально мы можем профинансировать бюджет на следующий год», — констатировал Марченко.

Напомним

В этом году США предоставили Украине гранты $8,5 млрд, тогда как в прошлом году — $12 млрд.

Общее финансирование госбюджета в этом году составило на 5 сентября $29,7 млрд по сравнению с $32,1 млрд за весь прошлый год.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Kankakee
Kankakee
11 сентября 2023, 15:13
#
Як так то, що за невизначеність — затвердили вже 20,5 мільярдів допомоги від США на наступний рік? ! 🙀
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
11 сентября 2023, 15:46
#
Допомога на все, в т. ч. на боєприпаси, а в статті лиш про бюджетний дефіцит.
+
0
Ranet
Ranet
11 сентября 2023, 15:37
#
… десь від $12 млрд до $14 млрд. Це те, що ми розробляємо«
Не мы, а они,

… потенційно ми можемо профінансувати бюджет наступного року»
А вот тут, к сожалению, не вас, а нас.
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