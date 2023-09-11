Украина вернула под свой контроль «вышки Бойко» в Черном море — ГУР

Подразделения Главного управления разведки вернули под контроль Украины буровые платформы «Петр Годованец» и «Украина», а также СПБУ «Таврида» и СПБУ «Сиваш», сообщила пресс-служба ГУР.

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Согласно сообщению разведки, во время проведения операции спецназам удалось захватить запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС «Неву», что может отслеживать движение судов в Черном море.

Во время одной из фаз этой операции состоялось сражение между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. Отмечается, что российский самолет получил поражение и вынужден отступить.

Напомним

Россия оккупировала буровые платформы в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях.

В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС, сообщило ГУР.