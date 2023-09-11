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11 сентября 2023, 12:41 Читати українською

Цены на газ в Европе превысили $400 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром растут более чем на 5% до $404 за тыс. куб. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, пишет enkorr.

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром растут более чем на 5% до $404 за тыс.
Фото: depositphotos

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Рост цен

Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги на уровне $410,1 (+7,4%) за тыс. куб. м., а по состоянию на 9:10 по Киеву их стоимость составляет $403,8 (+5,8%) за тыс. куб. м. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — $381,8 за тыс. куб.

Напомним

В пятницу работники заводов сжижения газа компании Chevron в Австралии начали забастовку, пока «неполную».

Биржевые цены на газ в Европе в тот день выросли по итогам дня почти на 6%. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что Chevron в связи с забастовками обратится к трудовому регулятору, подав в Комиссию по трудовым отношениям (FWC) так называемые «заявления о невозможности ведения переговоров» по заводам Gorgon и Wheatstone, притом заявление уже подано для платформы Wheatstone. .

Также работники этих предприятий с 14 сентября могут пойти на полную двухнедельную забастовку, следует из сообщения профсоюза Offshore Alliance. Это может усилить конкуренцию по СПГ между Азией и Европой и вызвать новые колебания биржевых цен на европейском рынке.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
11 сентября 2023, 12:59
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До тимошенківської ціни їм ще далеко. Бродяги вони там всі, у нас 500 ще 15 років тому були.
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