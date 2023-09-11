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11 сентября 2023, 11:15 Читати українською

Нефть дешевеет после недельного роста цен

Цены на нефть снижаются в понедельник, 11 сентября, после роста по итогам прошлой недели. Об этом сообщает enkorr .

Цены на нефть снижаются в понедельник, 11 сентября, после роста по итогам прошлой недели.
Фото: depositphotos

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Как изменилась стоимость

Ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 10 центов (0,11%) до $90,55 за баррель. В прошлую пятницу Brent подорожала на 73 цента (0,8%) — до $90,65 за баррель, обновив максимум с 16 ноября 2022 года.

Октябрьские фьючерсы на WTI снизились в цене на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 41 цент (0,47%) до $87,1 за баррель. По итогам прошедшей сессии контракт подорожал на 64 цента (0,7%) — до $87,51 за баррель.

За прошедшую неделю Brent подорожала на 2,4%, WTI — на 2,3%.

Откат котировок в понедельник, скорее всего, техническая коррекция, указывает Trading Economics. При этом котировки остаются под давлением опасений, связанных со слабым ростом китайской экономики.

Китай вернулся к инфляции в августе, но она была медленнее прогноза. Потребительские цены (индекс CPI) в стране в прошлом месяце выросли на 0,1% в годовом выражении, говорится в опубликованном в субботу отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Аналитики в среднем ожидали повышения цен на 0,2% после снижения на 0,3% в июле.

Трейдеры также ожидают публикации во вторник ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку.

Источник: Минфин
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