Рынки снизились, а Alibaba осталась без ключевой фигуры компании: что нужно знать утром

Американские индексы снизились по итогам недели

S&P 500 потерял 1,3%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,9%, а индекс Dow Jones снизился на 0,8%.

На прошлой неделе вновь начала расти обеспокоенность инвесторов по поводу дальнейшего повышения процентных ставок в США на фоне перегретого рынка труда в стране.

В свою очередь, представители Федеральной резервной системы США на днях заявили, что необходимо сделать больше в борьбе с инфляцией, принимая решения на основе фактических экономических данных.

На этой неделе участники рынка будут внимательно следить за отчетом по индексу потребительских цен в США. Это будут последние данные по инфляции в стране перед заседанием ФРС по денежно-кредитной политике, которое пройдет с 19 по 20 сентября.

По данным CME FedWatch, большинство инвесторов ожидает, что американский регулятор сохранит ставки на прежнем уровне. Но рынки, как и раньше, разделились во мнениях относительно того, возможно ли еще одно повышение позже в этом году: 43,5% инвесторов ожидают повышения процентных ставок в ноябре.

Рынки Азии завершили неделю падением

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял 1,2%, японский Nikkei упал на 0,4%, южнокорейский Kospi сократился на 0,6%, сингапурский STI подешевел на 0,7%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,6% и 1% соответственно.

В понедельник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в преддверии выхода большого количества экономических данных на этой неделе из США, Европы, Китая и Индии.

Акции Alibaba резко снижаются из-за ухода генерального директора

В ходе сегодняшних утренних торгов акции Alibaba, зарегистрированные на Гонконгской бирже, упали более чем на 4%.

Это произошло на фоне неожиданных новостей об уходе бывшего генерального директора Дэниела Чжана с поста руководителя подразделения облачных вычислений технологического гиганта.

Ранее Чжан одновременно был генеральным директором Alibaba и главой подразделения облачных вычислений компании. В июне этого года Alibaba объявила, что Дэниел Чжан уйдет с поста генерального директора, чтобы полностью сосредоточиться на облачном бизнесе компании.

Alibaba является крупнейшим поставщиком облачных услуг в Китае с долей рынка 34%. Внутри облачного подразделения компании также находится DAMO Academy, которая занимается исследованиями в области чипов и искусственного интеллекта. К маю следующего года DAMO Academy будет выделена из Alibaba в рамках реструктуризации компании.

Аналитики оценили стоимость DAMO Academy в $41—60 млрд, также отметив, что массивы данных, которые контролирует компания, могут поставить ее под прицел регуляторов внутри страны и за рубежом.

Мировые продажи полупроводников снижаются

По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), мировые продажи микрочипов в июле упали до $43,2 млрд, что на 11,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным SIA, наибольшее снижение продаж полупроводников в июле пришлось на Китай (-18,7%), США (-7,1%) и Японию (-4,3%). При этом в Европе продажи микрочипов, наоборот, выросли (+5,9%).

В Ассоциации полупроводниковой промышленности отметили, что в целом мировой рынок полупроводников в этом году демонстрирует устойчивость.

Крупнейшие представители отрасли на сегодняшний день: Intel, Micron Technology, Texas Instruments, Qualcomm, NXP Semiconductors и Applied Materials.