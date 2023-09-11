Alibaba отложила IPO Freshippo из-за экономической ситуации в Китае

Китайский онлайн-ретейлер Alibaba отложил первичное размещение акций своей дочерней продуктовой сети Freshippo на фоне слабого интереса к акциям потребительского сектора. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Что известно

Агентство отмечает, что после первых переговоров с потенциальными инвесторами китайский технологический гигант пришел к выводу, что стоимость Freshippo при первичном размещении составит лишь около $4 млрд, что ниже первоначальных ожиданий, которые оценивались в диапазоне $6−10 млрд.

В результате Комитет по управлению капиталом Alibaba, который следит за процессом разделения китайского онлайн-гиганта, принял решение дождаться более благоприятных рыночных условий для проведения IPO Freshippo и отдать предпочтение листингу других подразделений.

По словам источников Bloomberg, компания Freshippo может вернуться к плану IPO, как только экономическая ситуация в Китае улучшится.

Как пишет агентство, компания готова в любой момент представить предварительный проспект эмиссии.

Напомним

Freshippo — китайская сеть супермаркетов, где можно поесть или заказать доставку продуктов на дом. Основной продуктовый бренд компании Hema Xiansheng стал прибыльным в 2022 году.