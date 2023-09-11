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11 сентября 2023, 9:17 Читати українською

Греция изменила срок пребывания для беженцев из Украины

Власти Греции продлили действие временной защиты для украинских искателей убежища до 4 марта 2024 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство миграции и убежища Греции.

Власти Греции продлили действие временной защиты для украинских искателей убежища до 4 марта 2024 года.
Фото: epravda

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Что известно

«Согласно принятому решению, срок действия вида на жительство по временной защите, закончившийся 4 сентября 2023 года, автоматически продлевается еще на шесть месяцев», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что разрешения на временное проживание, ранее уже получившие украинцы, не будут нуждаться в обновлении. Также Греция продолжит предоставлять временную защиту украинцам, которые будут въезжать в страну впервые до 4 марта 2024 года.

Читайте: Число украинцев со статусом временной защиты в ЕС выросло до 4,1 миллиона человек

В общей сложности Греция предоставила убежище 25 тысячам украинским беженцам. У них есть доступ к государственной медицине и образованию, право на временное жилье в пункте приема в Синтики.

Помощь Греции

Следует отметить, что недавно президент Украины Владимир Зеленский посетил Грецию. В ходе своего визита он заявил, что Афины будут тренировать украинских пилотов на истребителях F-16.

Также глава государства заявил, что Украина рассчитывает на ПВО Греции в Черноморской акватории.

Источник: Минфин
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