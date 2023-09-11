11 сентября европейская валюта подешевела на 2 копейки. НБУ установил официальный курс на уровне 39,12 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс валют НБУ: Евро подешевел на 2 копейки
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Валютный рынок
8 сентября НБУ установил официальный курс на уровне 39,14 гривны за евро. К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 4 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже.
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Источник: Минфин
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