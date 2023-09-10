Украина инвестировала уже десятки миллиардов гривен в отечественный ВПК — Шмыгаль

Инвестиции Украины в отечественный военно-промышленный комплекс уже превышают десятки миллиардов гривен. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на Ялтинской европейской стратегии.

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По словам Премьера, украинские власти планируют расширять инвестиции в отечественный ВПК.

«Начну с того о чем мы уже неоднократно говорили — это развитие нашего военно-промышленного комплекса. Инвестиции в эту отрасль со стороны государства уже сегодня можно оценивать в десятки миллиардов гривен. В будущем безусловно — это сотни миллиардов гривен для того, чтобы развивать, восстанавливать, фактически делать мощным наш military-tech», — сказал Шмыгаль.

Он также добавил, что важным остается сотрудничество с международными партнерами и локализация производства.

«Это важно — иметь совместное производство. Начиная с восстановленной „Мечты“ в прямом и переносном смысле этого слова до производства современных образцов оружия, до производства современных дронов», — подчеркнул премьер.

По его словам, Украина уже многое сделала для развития собственного ВПК, но пока эту информацию более подробно распространять нельзя.