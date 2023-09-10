За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 490 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 268630 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 9 сентября: 490 российских оккупантов, 10 танков и 5 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 268630 (+490) человек,
- танков — 4554 (+10) ед,
- боевых бронированных машин 8755 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 5811 (+22) ед,
- РСЗО — 760 (+3) ед,
- средства ПВО — 509 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4593 (+5),
- крылатые ракеты — 1455 (+0),
- корабли/катера — 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8338 (+40) ед,
- специальная техника — 872 (+2).
Источник: Минфин
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