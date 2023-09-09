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9 сентября 2023, 13:05 Читати українською

Кабмин изменил порядок исчисления средней зарплаты

Кабинет министров изменил порядок исчисления средней зарплаты и предоставления государственным служащим материальной помощи. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет министров изменил порядок исчисления средней зарплаты и предоставления государственным служащим материальной помощи.
Фото: flickr.com/НБУ

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Предполагается, что исчисление средней заработной платы для оплаты времени отпусков, предоставления материальной помощи или выплаты компенсации за неиспользованные отпуска будут производиться исходя из выплат за последний год работы.

Исчисление средней заработной платы для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска, на которые работник получил право до 31 декабря 2023, будут производиться исходя из выплат, начисленных в 2023 году.

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Кроме того, Кабмин также внес изменения в порядок предоставления государственным служащим материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

В частности, предусмотрено предоставление материальной помощи в размере, не превышающем среднемесячную заработную плату (вместо среднемесячной заработной платы).

Источник: Минфин
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