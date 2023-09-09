За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 600 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 267 540 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 8 сентября: 600 российских оккупантов, 15 танков и 18 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 268140 (+600) человек,
- танков — 4544 (+15) ед,
- боевых бронированных машин 8739 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 5789 (+36) ед,
- РСЗО — 757 (+3) ед,
- средства ПВО — 508 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4588 (+18),
- крылатые ракеты — 1455 (+0),
- корабли/катера — 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8298 (+34) ед,
- специальная техника — 870 (+10).
Источник: Минфин
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