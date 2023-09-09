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9 сентября 2023, 10:14 Читати українською

Ripple купила Fortress Trust, экс-главу Thodex приговорили к 11 196 годам тюрьмы: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Ripple купила криптовалютный траст Fortress Trust за около $250 миллионов

Финтех-компания Ripple заключила сделку по приобретению ориентированной на криптовалюты трастовой компании Fortress Trust.

Финансовые условия сделки не разглашаются, она подлежит проверке и одобрению регуляторов. По словам источника CoinDesk, цена была меньше $250 млн.

Ripple стала миноритарным инвестором Fortress в 2022 году в рамках посевного раунда в размере $22,5 млн.

«Как один из первых инвесторов Fortress Blockchain Technologies, у нас была возможность познакомиться с командой, ее видением и технологиями. С момента запуска в 2021 году они построили впечатляющий бизнес с постоянным доходом и сильным списком клиентов, как использующих криптовалюту, так и новичков в ней», — заявил глава компании Брэд Гарлингхаус.

Binance прекращает поддержку NFT от Sandbox и Polygon

26 сентября в 9:00 по киевскому времени маркетплейс невзаимозаменяемых токенов Binance остановит программу стейкинга для NFT проекта The Sandbox.

На следующий день после прекращения поддержки все заблокированные токены LAND будут автоматически отключены и в течение суток возвращены владельцам.

Параллельно с The Sandbox платформа отключит Polygon Network. Возврат средств пройдет по аналогичному сценарию.

Пользователи должны вывести свои NFT в сети Polygon с Binance до 31 декабря.

Топ-менеджеры Coinbase продали акции криптобиржи на $32,8 млн после иска SEC

С момента подачи Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) иска против Coinbase 6 июня топ-менеджеры криптобиржи продали акции компании на сумму $32,84 млн. За прошедшие три месяца их покупки не регистрировались, согласно DataRoma.

В частности, глава платформы Брайан Армстронг в ходе 43 транзакций выручил $21,17 млн.

C момента подачи иска SEC капитализация Coinbase выросла на 58,4%. С начала года акции подорожали на 131,1%.

Бывшего главу турецкой криптобиржи Thodex приговорили к 11 196 годам тюрьмы

В Турции завершился суд над основателем и бывшим главой криптовалютной биржи Thodex Фаруком Фатихом Озером, его сестрой и братом. Об этом сообщают местные СМИ.

По обвинениям, включая мошенничество и отмывание денег, их приговорили к 11 196 годам, 10 месяцам и 15 дням лишения свободы каждому. Суд также назначил штраф в размере 135 млн лир (около $5 млн).

Оправдательный приговор вынесен в отношении 16 из 21 фигурантов. Четыре человека освобождены из тюрьмы из-за отсутствия доказательств, остальные получили различные сроки.

20 апреля 2021 года Thodex неожиданно прекратила торги. Первоначально платформа сослалась на технические работы, но затем заявила о передаче бизнеса «крупному партнеру», что якобы займет 4−5 дней. Пользователей обеспокоило закрытие компанией аккаунтов в соцсетях.

В рамках расследования предполагаемого экзит-скама власти выдали ордера на арест 78 человек, связанных с платформой. Большую часть подозреваемых задержали.

Озер заявлял, что не планирует скрываться. Однако, по данным Reuters, в день остановки торгов на Thodex он улетел в Албанию, где его задержали местные власти. В апреле 2023 года его экстрадировали в Турцию.

Источник: Минфин
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