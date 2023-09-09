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9 сентября 2023, 11:09 Читати українською

НБУ аннулировал лицензии еще двух страховых компаний

Национальный банк аннулировал двум страховщикам лицензии на проведение хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк аннулировал двум страховщикам лицензии на проведение хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг).
Фото: bank.gov.ua

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Кого оставили лицензии

ОДО «СК «Гештальт групп» лицензии аннулировано в связи с тем, что структура собственности страховщика не отвечает требованиям законодательства.

По данным последней отчетности, по состоянию на 30 июня объем страховых премий компании составил 5,97 млн грн, стоимость активов — 81,64 млн грн, страховые резервы — 1,95 млн грн.

Доля рынка компании по страховым премиям составила 0,03%. Бенефициаром компании в госреестре указан ее руководитель Юрий Хандрашко.

Лицензии ЧАО «СК «Инто» аннулировано из-за невыполнения решения Национального банка об устранении выявленных нарушений.

По состоянию на 30 июня объем страховых премий этой компании составил 28,77 млн грн, стоимость активов — 139,18 млн грн, страховые резервы — 18,03 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям составила 0,2%.

Бенефициарами этой компании опосредованно указаны два гражданина США — Гафф Эндрю Джозеф и Сигулер Джордж Уильям, которые также являются владельцами сети медицинских центров «Инто-Сана».

Соответствующие решения правления Национального банка приняло 7 сентября, они вступили в силу с 8 сентября.

Источник: Минфин
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