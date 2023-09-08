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8 сентября 2023, 18:40 Читати українською

Кабмин изменил правила госзакупок во время военного положения

Кабинет министров внес изменения в правила проведения публичных закупок во время действия военного положения. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Кабинет министров внес изменения в правила проведения публичных закупок во время действия военного положения.
Фото: vgoru.org

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Теперь для закупок на сумму от 50 тыс. грн нужно не только обнародовать отчет о заключенном без использования электронной системы договоре, но и согласованном руководителем заказчика обоснованием основания для осуществления такой закупки.

«Тендер через Prozorro сам собой не гарантирует автоматического положительного результата. Многие помнят случаи, когда закупка произошла прозрачно, конкурентно и по правилам, но обоснованность потребности или условия закупки вызвали общественный резонанс. Поэтому это изменение призвано в первую очередь улучшить качество работы тех, кто объявляет тендер», — объяснила глава министерства Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство также уменьшило перечень оснований, позволяющих государственным заказчикам не проводить конкурентные торги, а подписывать контракты напрямую. В то же время, решение правительства усиливает ответственность государственных заказчиков за злоупотребление таким основанием, как настоятельная потребность.

Кроме того, были внесены изменения, которые при принятии решения об отказе участия в торгах участника, против которого введены санкции, позволяют выделить случай, когда активы такого участника переданы в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В таком случае запрет на публичные закупки не будет применяться.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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