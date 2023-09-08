НБУ обнаружил нарушения у 9 финансовых учреждений

Национальный банк применил к девяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействия посредством обязательства принять меры по устранению нарушения и их причин. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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К кому применены меры воздействия

ПО «Бойко и Компания «Ломбард «Ирбис» (ЕГРПОУ 30511911);

ПО «Ломбард Платинум Клад «Мельничук и Компания» (ЕГРПОУ 40220974);

ПО «Ломбард Закладное Общество «Бриллиантовый Дом» ООО «Монета и Компании» (ЕГРПОУ 41112171);

ПО «Ломбард Павленко и Компания» (ЕГРПОУ 23542488);

ПО Хруща и Компании «Ломбард АВК» (ЕГРПОУ 32241717);

Общества с ограниченной ответственностью «Сити Фин Альянс» (ЕГРПОУ 42309535);

ООО «Финансовая компания «Проксима» (ЕГРПОУ 41868410);

ООО «Факторинговая компания «Фонд долговых обязательств» (ЕГРПОУ 35379567);

ООО «ФК «Юниос» (ЕГРПОУ 39945134).

Причина

Меры воздействия применены в связи с непредставлением информации и документов на выполнение требований пункта 1 постановления правления Национального банка Украины № 177 от 12 августа 2022 года «Об особенностях применения процедур регистрации и лицензирования участников рынка небанковских финансовых услуг в период действия военного положения и внесения изменений в постановление правления НБУ от 6 марта 2022 № 39» (с изменениями).

В НБУ подчеркнули, что указанные небанковские финансовые учреждения обязаны устранить нарушения в срок до 29 сентября 2023 года. Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 7 сентября 2023 года.