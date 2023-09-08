НБУ обнаружил нарушения у 9 финансовых учреждений

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 сентября 2023, 17:14 Читати українською

НБУ обнаружил нарушения у 9 финансовых учреждений

Национальный банк применил к девяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействия посредством обязательства принять меры по устранению нарушения и их причин. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк применил к девяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействия посредством обязательства принять меры по устранению нарушения и их причин.
Фото: flickr.com/НБУ

Читайтестраницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

К кому применены меры воздействия

  • ПО «Бойко и Компания «Ломбард «Ирбис» (ЕГРПОУ 30511911);
  • ПО «Ломбард Платинум Клад «Мельничук и Компания» (ЕГРПОУ 40220974);
  • ПО «Ломбард Закладное Общество «Бриллиантовый Дом» ООО «Монета и Компании» (ЕГРПОУ 41112171);
  • ПО «Ломбард Павленко и Компания» (ЕГРПОУ 23542488);
  • ПО Хруща и Компании «Ломбард АВК» (ЕГРПОУ 32241717);
  • Общества с ограниченной ответственностью «Сити Фин Альянс» (ЕГРПОУ 42309535);
  • ООО «Финансовая компания «Проксима» (ЕГРПОУ 41868410);
  • ООО «Факторинговая компания «Фонд долговых обязательств» (ЕГРПОУ 35379567);
  • ООО «ФК «Юниос» (ЕГРПОУ 39945134).

Причина

Меры воздействия применены в связи с непредставлением информации и документов на выполнение требований пункта 1 постановления правления Национального банка Украины № 177 от 12 августа 2022 года «Об особенностях применения процедур регистрации и лицензирования участников рынка небанковских финансовых услуг в период действия военного положения и внесения изменений в постановление правления НБУ от 6 марта 2022 № 39» (с изменениями).

В НБУ подчеркнули, что указанные небанковские финансовые учреждения обязаны устранить нарушения в срок до 29 сентября 2023 года. Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 7 сентября 2023 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами