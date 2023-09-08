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8 сентября 2023, 16:46 Читати українською

В Украине инфляция снизилась до минимума за два года. Как изменились цены

Потребительские цены в Украине в августе 2023 г. снизились на 1,4% после снижения на 0,6% в июле. Инфляция в стране в годовом исчислении упала до 8,6%. Это минимальное значение с апреля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Потребительские цены в Украине в августе 2023 г.
Фото: pixabay.com

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Для сравнения, в июле 2023 года инфляция составила 11,3%, в июне — 12,8%.

Кроме этого Госстат в августе второй месяц подряд зафиксировал базовую инфляцию на нулевом уровне после дефляции 0,1% в июне.

С учетом того, что в августе 2022 года базовая инфляция составила 2,1%, в годовом исчислении по итогам августа 2023 года она также снизилась до 10,0% с 12,3% по итогам июля.

С начала 2023 года инфляция в стране составила 2,5%, базовая — 3,2%, уточнил Госстат.

Цены на товары и услуги

Продукты питания в августе подешевели на 3,9%. Больше всего за месяц подешевели овощи — на 37,6%, которые в среднем стоят на 25,7% дешевле года назад.

Фрукты за месяц подешевели на 4,2%, однако по сравнению с августом 2022 они подорожали на 14,3%.

Яйца подешевели на 0,1%, но они дороже на 35,4%, чем в августе прошлого года.

Подсолнечное масло подешевело на 0,5% к июлю и на 6,4% к августу прошлого года.

С других товаров существенно подорожало горючее — на 7,4%. Стоит отметить, что цены на топливо начали расти с 1 июля, по возвращении налогообложения горючего, действовавшему до полномасштабного вторжения России.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
Поликлин Поликлинич
Поликлин Поликлинич
8 сентября 2023, 17:04
#
Государственной службы статистики
+
+57
Поликлин Поликлинич
Поликлин Поликлинич
8 сентября 2023, 17:12
#
Всё это враньё!Я хожу в магазины, аптеки и вижу как цены растут и называетесь вы Государственная служба статистики
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 сентября 2023, 18:48
#
У них с ценами, индексацией, покупательной способгостью все хорошо!
+
+44
TAN72
TAN72
8 сентября 2023, 17:37
#
Сказочники.
+
0
Валерій Антюхов
Валерій Антюхов
8 сентября 2023, 18:59
#
Чиновники їдять м’ясо, а народ капусту. В середньому всі ми їмо голубці.
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