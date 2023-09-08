Фонд гарантирования продал столичный ТРЦ «Магеллан» за 620 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил продажу лота, в состав которого в частности была включена ТРЦ «Магеллан» в столице. Покупатель, который во время открытого онлайн аукциона предложил самую высокую ставку, перечислил всю сумму, а именно — 620 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Куда направят средства

По словам Фонда, средства будут направлены на расчет с кредиторами АО «МР Банк», на балансе которого учитывались активы.

Аукцион

Аукцион по продаже лота №G18N020026, в состав которого был включен ТРЦ «Магеллан» в столице, прошел 15 июня. Это была 18-я попытка продать активы, которая завершилась успешно.

Начальная цена на аукционе составила 448,5 млн грн. Участие в торгах, проходивших по английской модели аукциона, приняли трое участников.

В результате трех раундов и конкуренции цена лота выросла более чем на 170 млн грн и составила — 620 млн грн.

Одним лотом на продажу выставлялись:

ТРЦ «Магеллан»: нежилой дом-общественный центр, площадью более 28,5 тыс.кв.м, расположенный в Киеве по адресу проспект Академика Глушкова,13-Б;

права требования по двум кредитным договорам, заключенным с юридическим лицом и дебиторской задолженности. В обеспечение по кредитным договорам оформлено технологическое оборудование, в частности, для переработки молока, права требования на получение выручки/товаров и финансовая порука.

имущественный комплекс, площадью более 13 тыс. кв.м, в с. Крупец в Хмельницкой области.

Впервые лот был выставлен на продажу 12 октября 2022 года.