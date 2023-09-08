Согласно обновленным данным Минфина на 5 сентября, от международных партнеров на финансирование бюджета в текущем году поступило $29,7 млрд. Об этом заявил глава
Объемы внешнего финансирования бюджета в 2023 году приближаются к $30 миллиардам
Согласно обновленным данным Минфина на 5 сентября, от международных партнеров на финансирование бюджета в текущем году поступило $29,7 млрд. Об этом заявил глава
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Такой объем соответствует плановым темпам привлечения внешнего финансирования. В этом году, благодаря партнерам, мы имеем более ритмичное финансирование бюджета и соответственно более высокую ликвидность на казначейском счете", — отметил он.
Ожидаемый объем внешних привлечений на 2023 год — $42,4 млрд или $3,53 млрд в среднем в месяц. В то время как за 8 месяцев с начала года этот показатель составляет $3,71 млрд/месяц.
Топ кредиторов/доноров
Топ-5 кредиторов/доноров, на которых приходится 96% всего внешнего финансирования в 2023 году (млн долл.):
- ЕС — 13 064 (заем);
- США — 8 500 (грант);
- МВФ — 3 592 (заем);
- Канада — 1 757 (заем);
- Япония — 1 496 (ссуда под гарантию).
По итогам 8 месяцев на кредиты,
«Привлечение безвозвратного финансирования также идет по графику, однако его доля в 2023 году постепенно сокращается. По итогам прошлого года гранты занимали 44% в структуре внешнего финансирования», — отметил Гетманцев.
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