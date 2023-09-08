Объемы внешнего финансирования бюджета в 2023 году приближаются к $30 миллиардам

Согласно обновленным данным Минфина на 5 сентября, от международных партнеров на финансирование бюджета в текущем году поступило $29,7 млрд. Об этом заявил глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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Такой объем соответствует плановым темпам привлечения внешнего финансирования. В этом году, благодаря партнерам, мы имеем более ритмичное финансирование бюджета и соответственно более высокую ликвидность на казначейском счете", — отметил он.

Ожидаемый объем внешних привлечений на 2023 год — $42,4 млрд или $3,53 млрд в среднем в месяц. В то время как за 8 месяцев с начала года этот показатель составляет $3,71 млрд/месяц.

Топ кредиторов/доноров

Топ-5 кредиторов/доноров, на которых приходится 96% всего внешнего финансирования в 2023 году (млн долл.):

ЕС — 13 064 (заем);

США — 8 500 (грант);

МВФ — 3 592 (заем);

Канада — 1 757 (заем);

Япония — 1 496 (ссуда под гарантию).

По итогам 8 месяцев на кредиты, в т. ч. кредиты под гарантии, приходилось 70,8% всего финансирования от международных партнеров, гранты — 29,2%.

«Привлечение безвозвратного финансирования также идет по графику, однако его доля в 2023 году постепенно сокращается. По итогам прошлого года гранты занимали 44% в структуре внешнего финансирования», — отметил Гетманцев.