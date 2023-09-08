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8 сентября 2023, 12:35 Читати українською

Объемы внешнего финансирования бюджета в 2023 году приближаются к $30 миллиардам

Согласно обновленным данным Минфина на 5 сентября, от международных партнеров на финансирование бюджета в текущем году поступило $29,7 млрд. Об этом заявил глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Согласно обновленным данным Минфина на 5 сентября, от международных партнеров на финансирование бюджета в текущем году поступило $29,7 млрд.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» вInstagram : главные новости об инвестициях и финансах

Такой объем соответствует плановым темпам привлечения внешнего финансирования. В этом году, благодаря партнерам, мы имеем более ритмичное финансирование бюджета и соответственно более высокую ликвидность на казначейском счете", — отметил он.

Ожидаемый объем внешних привлечений на 2023 год — $42,4 млрд или $3,53 млрд в среднем в месяц. В то время как за 8 месяцев с начала года этот показатель составляет $3,71 млрд/месяц.

Топ кредиторов/доноров

Топ-5 кредиторов/доноров, на которых приходится 96% всего внешнего финансирования в 2023 году (млн долл.):

  • ЕС — 13 064 (заем);
  • США — 8 500 (грант);
  • МВФ — 3 592 (заем);
  • Канада — 1 757 (заем);
  • Япония — 1 496 (ссуда под гарантию).

По итогам 8 месяцев на кредиты, в т. ч. кредиты под гарантии, приходилось 70,8% всего финансирования от международных партнеров, гранты — 29,2%.

«Привлечение безвозвратного финансирования также идет по графику, однако его доля в 2023 году постепенно сокращается. По итогам прошлого года гранты занимали 44% в структуре внешнего финансирования», — отметил Гетманцев.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+42
nitrolog
nitrolog
8 сентября 2023, 15:07
#
Наша влада звикає жити за чужий рахунок і гадає так буде завжди, і в цьому є небезпека
+
0
Rubi0
Rubi0
8 сентября 2023, 15:54
#
Для кого? Для власти? Не смешите, обьявят еще 20 волн мобилизации и купят пару милитари футболок чтоб выступать перед камерами.
+
+15
Arround
Arround
8 сентября 2023, 16:11
#
Самое главное это увезти все свои семьи, родичей и вообще все что движется за границу, а тут надеть вышиванку и из всех щелей громко орать про патриотизм, десятки волн мобилизации, войну до останнього.
Это все превратилось тупо в бизнес.
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