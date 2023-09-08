Apple потеряла $200 млрд капитализации за два дня: что нужно знать утром

Фондовые индексы США завершили четверг разнонаправленно

S&P 500 потерял 0,3%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,9%, а индекс Dow Jones вырос на 0,2%.

Участники рынка обеспокоены последними данными по заявкам на пособие по безработице в США, которые усилили опасения по поводу того, что Федеральная резервная система будет удерживать ставки на высоком уровне в течение длительного времени.

Отчет минтруда США показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, достигло самого низкого уровня с февраля — до 216 000 за неделю, закончившуюся 2 сентября.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,2%, японский Nikkei упал на 1,3%, южнокорейский Kospi сократился на 0,6%, сингапурский STI подешевел на 0,5%, а китайский Shanghai Composite снизился на 0,4%.

Все из-за пересмотренных в сторону ухудшения данных по росту ВВП Японии, а также остановки торгов в Гонконге сегодня утром.

Согласно последним данным экономика Японии выросла на 4,8% во втором квартале этого года, что ниже предварительных оценок в 6%, а также хуже консенсус-прогноза аналитиков в 5,5%.

Стоит отметить, что фондовый рынок Гонконга сегодня закрыт из-за штормового предупреждения.

Капитализация Apple снизилась на $200 млрд за два дня

Стоимость акций Apple упала примерно на 6,4% за последние две торговые сессии на фоне действий регуляторов в Китае и Европе.

Китай запретил правительственным чиновникам использовать iPhone на работе, а Европейская комиссия в среду назвала компанию одной из шести технологических фирм, выступающих в роли «привратника» онлайн-сервисов, которые должны информировать власти ЕС о любой возможной концентрации своих продуктов в отрасли.

Между тем Китай является крупнейшим зарубежным рынком для Apple. Несмотря на то, что Apple не раскрывает данные о продажах iPhone по странам, аналитики из исследовательской компании TechInsights подсчитали, что в прошлом квартале в Китае было продано «яблочных» смартфонов больше, чем в США.

В настоящее время Apple также переживает самый длительный спад продаж смартфонов с 2016 года. Компания надеется оживить спрос с запуском нового iPhone 15 на следующей неделе, замечает Yahoo Finance.

Азиатско-Тихоокеанский регион во главе с Индией — главная движущая сила глобального экономического роста

Такого мнения придерживаются аналитики из S&P Global. Эксперты ожидают, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет являться ключевым драйвером для глобального экономического роста не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.

Согласно прогнозам S&P Global, после экономического роста на 3,3% в прошлом году, ВВП региона вырастет на 4,2% по итогам 2023 года.

Кроме этого, в течение следующего десятилетия эксперты ожидают, что около 55% общего прироста мирового ВВП будет приходиться на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Тем не менее США по-прежнему останутся важным двигателем мировой экономики: на их долю придется 15% мирового экономического роста в течение следующего десятилетия, замечают авторы исследования.

Китай также будет играть значимую роль в росте глобальной экономики, внеся около трети общего прироста за тот же период.

В целом S&P Global прогнозирует, что рост глобальной экономики в этом и следующем году составит 2,5%.