Apple потеряла $200 млрд капитализации за два дня: что нужно знать утром

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 сентября 2023, 10:00 Читати українською

Apple потеряла $200 млрд капитализации за два дня: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: pixabay.com

Фондовые индексы США завершили четверг разнонаправленно

S&P 500 потерял 0,3%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,9%, а индекс Dow Jones вырос на 0,2%.

Участники рынка обеспокоены последними данными по заявкам на пособие по безработице в США, которые усилили опасения по поводу того, что Федеральная резервная система будет удерживать ставки на высоком уровне в течение длительного времени.

Отчет минтруда США показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, достигло самого низкого уровня с февраля — до 216 000 за неделю, закончившуюся 2 сентября.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,2%, японский Nikkei упал на 1,3%, южнокорейский Kospi сократился на 0,6%, сингапурский STI подешевел на 0,5%, а китайский Shanghai Composite снизился на 0,4%.

Все из-за пересмотренных в сторону ухудшения данных по росту ВВП Японии, а также остановки торгов в Гонконге сегодня утром.

Согласно последним данным экономика Японии выросла на 4,8% во втором квартале этого года, что ниже предварительных оценок в 6%, а также хуже консенсус-прогноза аналитиков в 5,5%.

Стоит отметить, что фондовый рынок Гонконга сегодня закрыт из-за штормового предупреждения.

Капитализация Apple снизилась на $200 млрд за два дня

Стоимость акций Apple упала примерно на 6,4% за последние две торговые сессии на фоне действий регуляторов в Китае и Европе.

Китай запретил правительственным чиновникам использовать iPhone на работе, а Европейская комиссия в среду назвала компанию одной из шести технологических фирм, выступающих в роли «привратника» онлайн-сервисов, которые должны информировать власти ЕС о любой возможной концентрации своих продуктов в отрасли.

Между тем Китай является крупнейшим зарубежным рынком для Apple. Несмотря на то, что Apple не раскрывает данные о продажах iPhone по странам, аналитики из исследовательской компании TechInsights подсчитали, что в прошлом квартале в Китае было продано «яблочных» смартфонов больше, чем в США.

В настоящее время Apple также переживает самый длительный спад продаж смартфонов с 2016 года. Компания надеется оживить спрос с запуском нового iPhone 15 на следующей неделе, замечает Yahoo Finance.

Азиатско-Тихоокеанский регион во главе с Индией — главная движущая сила глобального экономического роста

Такого мнения придерживаются аналитики из S&P Global. Эксперты ожидают, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет являться ключевым драйвером для глобального экономического роста не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.

Согласно прогнозам S&P Global, после экономического роста на 3,3% в прошлом году, ВВП региона вырастет на 4,2% по итогам 2023 года.

Кроме этого, в течение следующего десятилетия эксперты ожидают, что около 55% общего прироста мирового ВВП будет приходиться на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Тем не менее США по-прежнему останутся важным двигателем мировой экономики: на их долю придется 15% мирового экономического роста в течение следующего десятилетия, замечают авторы исследования.

Китай также будет играть значимую роль в росте глобальной экономики, внеся около трети общего прироста за тот же период.

В целом S&P Global прогнозирует, что рост глобальной экономики в этом и следующем году составит 2,5%.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 22 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами